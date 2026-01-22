東京電力は２２日、前日に再稼働した柏崎刈羽原子力発電所（新潟県柏崎市、刈羽村）６号機で、核分裂を抑える制御棒の引き抜き作業中に警報が鳴り、作業を中断したと発表した。詳しい原因を調べている。東電によると、２２日午前０時２８分、異常を知らせる警報が鳴った。制御棒の操作などを行う機器を交換したが改善されなかった。原子炉の状態は安定しており、外部への放射能の影響はないという。東電は２１日午後７時頃、