女優芳根京子（28）が、ディズニー＆ピクサーの最新作「私がビーバーになる時」の主人公、メイベル役の日本版声優を務めることが決まり、22日、東京・新宿サザンテラス広場で発表イベントに出席した。動物好きな大学生のメイベルが、極秘テクノロジーの力でビーバーになって動物の世界に入り込み、思い出の森を守る物語。「メイベルが潜入する動物の世界は人間の常識が通じないはちゃめちゃな世界。孤独を感じていたメイベルが、ビ