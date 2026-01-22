元モーニング娘。でタレントの矢口真里（43）と、同じくモー娘OGでタレントの石川梨華（41）が、21日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。元メンバーとの食事の際の石川の振る舞いに、矢口が感動した。石川は元メンバーとよく食事をするという。「高橋愛ちゃんと譜久村聖ちゃんと仲良くて」。高橋が39歳、譜久村が29歳と年齢はばらばら。矢口が「そういう時って、割り勘？」と聞くと、石川は「え、お