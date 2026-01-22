1月21日、自民党は2月8日投開票予定の衆院選の第1次公認候補として、284人（小選挙区272人、比例代表12人）の擁立を決めた。自民党の派閥パーティー券収入をめぐる裏金事件に関わった、いわゆる “裏金議員” と呼ばれる現職議員ら37人も含まれている。そのなかには、旧安倍派幹部の萩生田光一幹事長代行（東京24区、前回は非公認で当選）、西村康稔選対委員長代行（兵庫9区、前回は非公認で当選）、松野博一元官房長官（千葉3