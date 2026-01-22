楽天は22日、ファーム・リーグ公式戦で、山形県（山形市）、秋田県（秋田市）、岩手県（盛岡市、陸前高田市）、宮城県（南三陸町）、福島県（郡山市）で主催試合を行うことになったと発表した。＜2026シーズン 東北各県でのファーム・リーグ公式戦 開催概要＞■山形県開催日：5月24日（日）オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ戦［13:00試合開始］開催場所：きらやかスタジアム（山形市総合スポーツセンター野