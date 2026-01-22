日本野球機構は22日、2026年度ファーム・リーグ選手権試合日程を発表した。今季から1リーグ3地区制を導入し、東地区に5球団、中地区に5球団、西地区に4球団が所属。ファーム・リーグは3月14日（土）に開幕。公式戦の予定試合数は各地区での地区内対戦と他地区とのファーム・リーグ交流戦を加えた試合数（135〜146試合）となる。年度選手権試合方式は中止による再試合は行わず、最終的な消化試合数での勝率をもって、各地区の