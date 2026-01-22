DeNAは22日、大野貴洋氏とコーチ契約を結ぶことを決定したと発表した。なお、コーチポジションは二軍野手育成コーチで、背番号は83番。大野氏は現役時代に97年〜01年にかけて横浜、02年〜08年まで社会人の東京ガスでプレーし、東京ガスで23年から昨年まで指導を行なっていた。