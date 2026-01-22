昔の経験が芸能界でも役立っていますみなさん、ごきげんよう。今年も半袖で始まった石塚英彦です。さて今回は、「石塚英彦が出来るまで」をテーマに書かせていただきます。昭和37年2月、神奈川県の横浜市で私は生まれました。子供の頃は近所の大人だけでなく、街中の大人たちが親のようでした。悪いことをすれば怒られ、良いことをすれば褒められる。ですから街を歩く時は、人に怒られないように注意して歩いたものです。友達と盛