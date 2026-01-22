女優の江口のりこ（45歳）が、1月22日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。もし俳優じゃなかったら「無職になりたい」と話し、その理由を語った。21日に都内で行われた映画「ズートピア2」の“超メガヒット御礼舞台挨拶”に登壇した江口が、上戸彩、森川智之、サバンナ高橋と共に番組のインタビューに対応。「もし俳優じゃなかったらなりたい職業は？」との質問を受ける。これに江口は「職業を…持たないって