2026年年初、日経平均株価は5万2000円の大台に到達した。2021年2月にバブル崩壊後約30年ぶりとなる3万円の大台を回復してからわずか5年。上げ幅にして2万円を超え、株価は1.7倍の水準へと躍進したこの驚異的な上昇劇は、日本企業の構造的変革とグローバル市場での立ち位置の変化を反映したものだ。【こちらも】2026年総選挙、市場は「高市財政」を織り込み済みかこの上昇は段階的に加速した。2024年7月には4万2000円台に到達し