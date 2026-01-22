ディズニー・アニメーションの映画『ズートピア２』が全世界興収歴代9位にランクイン、国内興収130億円突破。このメガヒットを祝し、1月21日に、『ズートピア２』超メガヒット御礼舞台あいさつが開催され、ウサギの警官・ジュディ役の上戸彩、キツネの相棒・ニック役の森川智之、ズートピアの“陰謀論“を語るビーバーの配信者・ニブルズ役の江口のりこ、ズートピアの新市長・ウィンドダンサー役の高嶋政宏、ズートピア警察署の