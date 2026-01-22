女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は２３日に、第８０話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）サワ（円井わん）は教員資格をとるため白鳥倶楽部で勉強中。そこに、トキ（郄石あかり）が訪れるがサワはどこかそっけない。サワの様子が気になるトキだが、山橋（柄本時生）や土江（重岡漠）、門脇（吉田庸）に話しかけられて