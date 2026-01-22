元プロ野球選手とモデルの夫婦がプライベート姿を披露した。横浜（現ＤｅＮＡ）で活躍した野球解説者の高木豊氏（６７、スポーツ報知評論家）が２２日までに自身のインスタグラムを更新。「先日妻と六本木で買い物。イルミネーションは心が温かくなる」と伝え、妻で、モデルの千早との街角での２ショットなどをアップした。この投稿には「相変わらず可愛らしいおふたり」「仲良し…良き良き」「豊さんが若々しいのはちーちゃ