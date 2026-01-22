【新華社北京1月22日】中国国務院台湾事務弁公室の彭慶恩（ほう・けいおん）報道官は21日の記者会見で、中国大陸の海警船による東沙島付近海域での法執行パトロールを台湾当局が非難しているとの報道を巡り、海警の活動は合法かつ正当な措置であると強調した。彭氏は次のように述べた。大陸の海警による東沙島付近海域での法執行パトロールは関係海域の正常な航行と操業の秩序を守り、台湾海峡両岸の漁民の生命と財産の安全を