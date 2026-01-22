“ひふみん”の愛称でおなじみで、2017年に現役引退した将棋棋士の加藤一二三さんが22日、肺炎のため、都内の病院で亡くなった。86歳だった。愛嬌たっぷりのキャラクターで、バラエティー番組などでも親しまれた。【写真】加藤一二三さん、最後の投稿は…所属事務所は「弊社所属 加藤一二三(かとう ひふみ)は、令和8年1月22日（木）午前3時15分、都内病院にて肺炎のため86歳にて永眠いたしました。ここに謹んでご報告申し上げ