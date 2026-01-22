バルセロナはCLリーグフェーズ第7節でスラヴィア・プラハと対戦した。アウェイでの一戦で先制を許したバルセロナだったが、フェルミン・ロペスの2ゴールもあり、4-2の逆転勝利を果たした。しかし、この試合でバルセロナに懸念事項が浮上。それはスペイン代表MFペドリの負傷だ。ペドリはこの試合スタメンに名を連ねたが、61分に右ハムストリングを痛め、ピッチを後にせざるを得なかった。負傷状況がどれくらいになるかは詳しい検査