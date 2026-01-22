エヴァートンでプレイするジャック・グリーリッシュは長期離脱を強いられるようだ。今シーズン、マンチェスター・シティよりエヴァートンにレンタル移籍をしているグリーリッシュ。シティでは序列を落とし、パフォーマンスの部分が心配されていたが、エヴァートンでは攻撃を牽引する存在として君臨し、ここまでリーグ戦20試合で2ゴール6アシストという結果を残していた。そんななか、ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、グリーリ