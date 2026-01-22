俳優の川崎麻世が20日に自身のアメブロを更新。歌手のGACKTが主催した新年会で、俳優の竹内涼真と初対面したことを報告した。この日、川崎は「熱い男達のGACKTの新年会で1人涼しげに静かに微笑んでる長身のイケメンがいた」と明かし「はじめましての竹内涼真くんだ」と竹内との2ショットを公開した。続けて、元プロボクサーの亀田興毅からの紹介だったといい「ほんと竹内涼真くんめっちゃ身長が高くてビックリ！！182cmの俺が小さ