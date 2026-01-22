建造物損壊の疑いで現行犯逮捕され、謹慎処分を受けた歌舞伎俳優の中村鶴松が中村屋の巡業「春暁歌舞伎特別公演２０２６」（３月７〜２５日、東京・府中の森芸術劇場など全国１１か所）も休演することになった。「墨塗女」の太郎冠者は中村いてうが代役を勤める。昨年１０月に行われた取材会で中村勘九郎は鶴松について「戦力ですから。頼もしいです。『墨塗女』が当たるか、当たらないかは鶴松次第」と信頼を明かし、中村七之