オリックス・陳睦衡投手が２２日、今年初めて大阪・舞洲の球団施設で自主練習を行った。２年目右腕は出身地である台湾でウェートトレーニングに加え、体の可動域を広げるために初めて初動負荷トレーニングを実践。２０日に再来日し「初めてチャレンジをして、今のところはいい感じ」とうなずいた。ソフトバンクには同じ台湾出身の徐若熈投手が加入。「早く支配下、１軍に上がって勝負できるように頑張りたい」と日本ハムの古林