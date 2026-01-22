日本サッカー協会（JFA）は22日、日本高校サッカー選抜とU−17日本高校サッカー選抜の候補者メンバーを発表した。日本高校サッカー選抜とU−17日本高校サッカー選抜は、ともに今月24日より国内での選考合宿を実施する。前者は高校3年生が主体、後者は高校1、2年生が主体で組まれている。最終日となる27日には、トレーニングマッチで両者が対戦する予定だ。先の第104回全国高校サッカー選手権大会で優勝した神村学園、準優勝