◆卓球◇全日本選手権第３日（２２日、東京体育館）女子シングルス４回戦が行われ、全日本３度優勝の伊藤美誠（スターツ）がシード選手として初戦に臨み、１９歳の牧野里菜（筑波大）をゲームカウント４―０のストレートで退け、２３日の５回戦に進出した。今大会の入りの第１ゲーム（Ｇ）は、先にゲームポイントを握られながらも、サーブ、レシーブの高い技術で粘り切って１５―１３で先取。第２Ｇは中盤以降にサーブ３球目