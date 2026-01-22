政府が高額療養費の自己負担上限額の引き上げを決めたことを受け、全国保険医団体連合会が患者を対象に調査を行いました。その結果、7割超の患者が「食費などの生活費を削る」と回答したということです。高額療養費制度は、高額な医療費がかかった場合に患者の自己負担額を抑えるもので、政府は、今年8月から2年かけて、1か月の負担上限額を最大およそ38%引き上げることを決めました。増え続ける医療費を削減することが目的ですが