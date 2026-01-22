中部電力本店＝名古屋市原子力規制委員会は22日、中部電力が浜岡原発（静岡県）の耐震設計に関わるデータを不正操作していた問題で、名古屋市にある同社本店を26日に立ち入り検査すると発表した。不正に関わった社員らから事情を聴くなどして、動機や経営陣の関与の有無などを詳しく調べる。立ち入り検査は、昨年12月に規制委が浜岡原発3、4号機の再稼働に向けた審査を停止して以来初めて。中部電本店のほか、浜岡原発や不正が