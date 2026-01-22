松戸競輪場のF1「スピードチャンネル・スカパー杯」は2日目を迎える。初日5R、北井佑季（35＝神奈川）がA級特選を白星。これで復帰戦完全Vの平塚から4連勝だ。初手から6番手で捲り展開に。最終ホームで仕掛けると、中団から先に出た菊地圭を外からねじ伏せて1着ゴール。だが、内容には納得していない。「車番があまり良くなかったですし、初手であの並びになったら、あの展開になるかなとは思っていた。33バンクで内の方