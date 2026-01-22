きょう(22日)から日銀の決定会合がはじまるなか、金利上昇は「マイナスの影響が大きい」と答えた企業が4割を超えました。帝国データバンクが中小企業を含む全国約1万662社対象にして行った調査によりますと、日銀の金利引き上げなどの影響で金融機関の金利の上昇も続いていることについて「マイナスの影響の方が大きい」と答えた企業の割合は44.7％にのぼりました。マイナスの影響が大きいとの回答を業界別にみると「不動産」が59