国交省やネクスコ東日本は22日、磐越自動車道や国道49号の一部区間で1月24日に予防的通行止め実施の可能性があると発表しました。区間は以下の通りです。【磐越道】会津若松IC～安田IC【国道49号】会津坂下IC交差点～三郷チェーン着脱場24日（土）の早朝から予防的通行止めの可能性があります。大雪時の外出は控えて、やむを得ず外出の予定がある場合は、冬用タイヤの装着やタイヤーチェーンの携行