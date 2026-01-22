中国香料フレーバー化粧品工業協会の主催による「2025中国化粧品産業データ発表会」がこのほど、上海市青浦区で行われました。大会での発表によると、中国での2025年の化粧品の売上高は再び記録を更新しました。あらゆるチャネルの総売上高は、1兆1000億元を突破し、前年比2．83％増の1兆1042億4500万元（約25兆1000億円）に達しました。中でも国産ブランドの競争力は引き続き業界をけん引し、市場シェアは57．37％に上昇しました