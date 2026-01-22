言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、牧歌的な風景を連想させる言葉から生活に欠かせない概念まで、頭の切り替えがポイントになる4つの言葉をそろえました。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□じかいじき□□□□ようまんねん□□ヒント：広大な草原で活躍する、ある仕事の名前が入っています答えを見る↓↓↓↓↓正解：ひつ正解は「ひつ