ロッテは22日、千葉市消防局が実施する「春の火災予防運動（3月1日〜7日）」にあたり、火災予防の重要性を広く周知することを目的として制作される火災予防運動ポスターに、高野脩汰投手が起用されたことを発表した。このポスターは、同運動にあわせて、千葉市内の町内自治会、公共施設、事業所など約2,500か所に掲示される予定。▼ 千葉市消防局コメント「空気が乾燥し、風が強くなる春季を迎えるにあたり、尊い命と貴重な財