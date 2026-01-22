気象庁によりますと、25日（日）頃にかけて、日本付近は強い冬型の気圧配置が続く見込みです。 【写真を見る】【雪】停電したらどうする？万が一に備えて “停電アプリ”を電熱機器は「プラグを抜いて」【寒波】 北日本から西日本の日本海側を中心に山地・平地ともに大雪が5日以上続き、総降雪量がかなり多くなるおそれがあります。 大雪が予想される地域では、万が一の停電に備えて、チェックしておくべきことをまとめまし