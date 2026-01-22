「日本横断！ご当地スープ巡り」第３弾の商品一番左が「もっちりすいとん２個入り」（画像提供：セブン-イレブン・ジャパン） 大手コンビニのセブンイレブンでは、群馬の小麦文化が生んだ「すいとん」を全国の店舗で販売しています。 セブンイレブンでは、冬に合わせて「日本横断！ご当地スープ巡り」を展開していて、毎月３品を全国販売しています。 今月２０日からは群馬の小麦文化が生んだ「すいとん」が