強い冬型の気圧配置の影響で県内は２２日も厳しい寒さとなり、みなかみ町藤原では積雪が１メートルを超えました。 ２２日も、県内は強い冬型の気圧配置がつづき、県北部の山沿いでは雪となりました。午後７時現在の積雪はみなかみ町藤原で１メートル９センチ、草津で３１センチ、みなかみ町みなかみで２３センチとなっています。急に降った雪の影響で住民らは、朝から雪かき作業に追われました。 強い冬型の気圧配置