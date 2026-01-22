1月22日午後1時過ぎ、静岡県伊豆の国市のアパートで火事がありました。この火事でアパートの1室が全焼しました。けが人はいませんでした。 【写真を見る】「2階から火と煙が上がっている」伊豆の国市のアパートで火災 けが人なし=静岡 消防によりますと、22日午後1時23分、伊豆の国市北江間で通行人や住民から「建物2階から火と煙が上がっている」「家に帰ってきたら煙が充満していた」などと消防に複数の119