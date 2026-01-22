◇大相撲初場所11日目（2026年1月22日東京・両国国技館）東幕下52枚目の北ハリ磨（39＝山響部屋）が西幕下49枚目の佐田ノ輝（30＝境川部屋）を引き落とし、4勝2敗として勝ち越した。北ハリ磨の勝ち越しは昨年名古屋場所以来半年ぶり。史上最多タイ、9度の十両昇進記録を持つ大ベテランは「横から攻めていければ、と思った」と取組を振り返り、残り1番になった今場所について「ボチボチです。ケガのないように取りたい」と