イベントに出席し、3月のWBCに臨む日本代表チームにエールを送った原辰徳さん＝22日、東京都港区2009年にワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の第2回大会で日本代表監督を務め優勝に導いた原辰徳さんが22日、東京都内でイベントに出席し「侍として堂々と勇猛果敢に戦ってほしい。そうすればいい結果が出てくるのではないか」と3月のWBCに臨む代表チームにエールを送った。原さんが率いた時と同じように2連覇がかかる大