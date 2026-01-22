21日、都内で行われたキッコーマン「豆乳キッズ」新商品発表会に、俳優の杉浦太陽（44）とタレントの辻希美（38）が登壇。大家族ならではの悩みを明かした。【映像】クリーム色のコーデで揃えた辻希美と杉浦太陽去年8月に第5子となる次女が誕生し、現在育児に奮闘中の2人。辻は「なかなか夫婦の時間が作れない時も。この間はいい夫婦の日に長女が『（下のきょうだいを）見ててあげるから、ご飯行っておいで』と言ってくれた」