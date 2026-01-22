3月1日に開催される東京マラソン2026。女子エリートランナーが22日に発表されました。国内の招待選手は、日本歴代7位となる2時間20分31秒の細田あい選手(エディオン)がエントリー。昨年のクイーンズ駅伝ではエディオンの初優勝に貢献。ロサンゼルスオリンピック代表へつながるMGC(マラソングランドチャンピオンシップ)の出場資格を一番乗りで獲得していましたが、今月には今季限りでの現役引退を発表。これがラストレースとなりま