放送プロデューサーのデーブ・スペクターが22日、Xを更新。大阪府知事だった吉村洋文氏（50）が辞職し、維新が「大阪都構想」への再挑戦の是非を問うため、大阪市長選と仕掛ける出直しダブル選について「大阪のダブル選挙にかかる28億円は、わかりやすく言うと吉野家の牛丼約560万杯分にあたる」と評した。それ以上、言及はないが、多額の税金がかかる事の是非を、市井の人々に考える契機を与えるために、発信したとみられる。デー