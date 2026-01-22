パナソニックは1月22日、業界初のLEDライト付き電動眉毛抜き「アイブロウ スムースピック ES-EF10」を2026年3月上旬に発売すると発表した。価格はオープンで、直販価格は6,930円。アイブロウ スムースピック ES-EF10同製品は、ヘッドの両側が肌を押さえ、肌を引っ張らずに毛根から抜く独自構造により、眉に沿ってなぞるだけでスルッと抜くことができる。さらにLEDライト付きで短い毛や細い毛もしっかり照らす。鼻下、顎、頬などの