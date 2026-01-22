【モデルプレス＝2026/01/22】日本橋三越本店では、1月28日〜2月14日の期間「あんこ博覧会（R）」を本館7階 催物会場で開催する。【写真】ワッフル・アイスほか「あんこ博覧会」提供スイーツ一覧◆「あんこ博覧会」開催決定今回のテーマは「Thank you Berry much」。いちごやベリーの酸味があんこの甘さを引き立てるBerry muchスイーツや新しいレシピとデザインをまとったあんこスイーツ、昔ながらの味わいがうれしい老舗のあんこ