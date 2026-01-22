JR西日本 JR西日本は22日、強い冬型の気圧配置による積雪や強風などが見込まれるとして、中国エリアの一部の路線、区間で列車の運転取り止めを決めています。（22日午後2時10分現在) 【因美線】智頭駅(鳥取県)～美作加茂駅間は始発から終日運転取り止め美作加茂駅～津山駅間は部分運休となり、午後3時14分 津山駅発～智頭駅行き、午後5時58分 智頭駅発～津山駅行き、午後9時29分 美作加茂駅発ʍ