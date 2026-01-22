イメージ 岡山市によりますと、1月22日、市内の高校1校で新たに7人がインフルエンザとみられる症状で欠席しました。1月22日から23日まで学級閉鎖の措置をとります。 今シーズン、2025年9月1日から2026年1月22日までの欠席者数は合わせて5667人となり、昨シーズンの同時期に比べて5倍以上となっています。 岡山県は、2025年11月28日から県下全域にインフルエンザ警報を発令し、マスクの着用や手洗いの