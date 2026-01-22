東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【豪州】 雇用統計（12月）09:30 結果6.52万人 予想2.70万人前回-2.87万人（-2.13万人から修正）（雇用者数) 結果4.1% 予想4.3%前回4.3%（失業率) ※要人発言やニュース 【日本】 格付け会社S＆P 高市首相が掲げる「食品消費税2年間廃止案」は長期的に財政を悪化させる 経済成長と歳入の伸びが弱まれば財政状況はさらに悪化するだろう