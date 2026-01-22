ラナップは、USB Type-C端子を3.5mmイヤフォンジャックへ変換できるDAC内蔵アダプター「Sonollo」を、1月30日より発売する。価格は1,580円。カラーはブラックとホワイトの2色。 ブラック ホワイト Sonolloは、USB Type-C端子から3.5mm 4極ミニジャックへ変換するアダプター。3.5mm出力に加えて充電専用のUSB Type-C(メス)端子も備え、音楽を聴きながらスマートフォンの充電ができる。 DACを