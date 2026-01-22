菊川あすか『大奥の御幽筆～偽りの闇と真の燈火～』（マイクロマガジン社）が2026年1月20日に発売される。 【写真】『大奥の御幽筆』シリーズを見る 江戸を彷徨う亡霊の侍・佐之介は、己の失われた記憶の手がかりと、大奥で続発する怪事件の鍵を握る謎の僧・日尚を追い、江戸城を後にする。日尚の「智泉院へ来い」という誘いは、事件の真相と、彼が亡霊となった理由に関わる運命の試練となるがー&