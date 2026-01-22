ＡＲＥホールディングスが底堅く推移している。ＳＭＢＣ日興証券が２１日、ＡＲＥＨＤについて投資評価を３段階で最上位の「１」、目標株価４４００円で新規にカバレッジを開始した。金をはじめとする貴金属価格の上昇は採算の改善や売り手の売却意欲の高まりを通じた回収量の増加の両面で業績に追い風になるなどと指摘する。同証券はＡＲＥＨＤの２７年３月期営業利益予想を３２４億円とした。 出所：MINKABU PRESS