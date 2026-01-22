中国政府は22日、去年12月の若者の失業率が16.5%だったと発表しました。先月から0.4ポイント低下し、4か月連続の改善となりましたが、依然として高止まりが続いています。中国国家統計局によりますと、学生を除く16歳から24歳の去年12月の失業率は16.5%でした。前の月の失業率からは0.4ポイント改善していて、学生を統計から除いた2023年12月以降で最も悪い水準だった去年8月の失業率18.9%からは2.4ポイント改善しました。他の年代