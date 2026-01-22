松戸競輪場のF1「スピードチャンネル・スカパー杯」は2日目を迎える。初日12R、メインのS級特選を制したのは単騎の浅井康太（41＝三重）だった。勝負どころで最後方になりかけたが、スルスルと上昇。逃げた菊池岳仁の番手を吉沢純平から奪取して守り切り、ゴール前で差し切った。復帰戦、そして今年初戦で白星をゲットした。「ああなったら行くしかないでしょう。びびったレースをするよりも、しっかりしのげたので良かっ