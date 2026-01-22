東京マラソン3月1日に開催される東京マラソンは22日、招待選手ら一部のエントリーを発表した。日本記録保持者の大迫傑（LI-NING）、歴代2位の鈴木健吾（横浜市陸協）が参戦する。国内招待選手には、昨年の東京世界陸上代表の近藤亮太（三菱重工）、小山直城（Honda）のほか、太田蒼生（GMOインターネットグループ）、イェゴン・ヴィンセント（ケニア、Honda）らが名を連ねた。さらに、エリート選手リストには、“山の名探偵”